Еще один учитель приобрел квартиру в Видном по льготной программе

Преподаватель английского языка в Видновской средней школе № 1 Ирина Школьникова приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Она более пяти лет работает в одном учреждении.

Карьеру Ирина построила в стенах школы, куда пришла работать сразу после получения диплома.

«Английский язык мне нравился еще со времен учебы в школе, поэтому решила связать с ним свою жизнь. Еще я очень люблю детей, они меня вдохновляют и радуют, с ними интересно работать. Кроме того, здесь сложился очень хороший, доброжелательный коллектив», — рассказала педагог.

О возможности улучшить жилищные условия с помощью государства Ирина знала давно. Поскольку собственной квартиры в Подмосковье у нее не было, решение участвовать в программе стало логичным шагом к осуществлению мечты.

«Моя квартира в Видном. Купила в новостройке, поэтому в ней еще идет ремонт. Пока на стадии черновой отделки, далее планирую оформить все в светло-серых тонах, с элементами цвета дерева. Должно получиться стильно и современно. Район здесь хороший, благоустроенная территория около дома и ходит прямой транспорт до школы», — поделилась Ирина Школьникова.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора. Ее цель — помощь в приобретении жилья представителям ряда профессий: медикам, молодым ученым и специалистам оборонно-промышленного комплекса, педагогам и тренерам.

Дополнительные сведения доступны на сайте Министерства жилищной политики Московской области.