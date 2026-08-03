Еще один учитель приобрел квартиру в Одинцове благодаря соципотеке

Учитель истории и обществознания школы имени А. С. Попова во Власихе Наталья Миронова приобрела собственную квартиру благодаря региональной программе «Социальная ипотека». В сфере образования она работает почти 10 лет.

Профессию жительница Власихи выбрала осознанно, поскольку считает важным знакомить школьников с историей страны, помогать им понимать общественные процессы и вместе искать ответы на важные вопросы.

О возможности участия в программе педагог узнала около года назад. На тот момент она вместе с супругом жила в общежитии.

«Купили однокомнатную квартиру в Одинцовском городском округе. Она удобная и уютная, наша мечта исполнилась! Квартира в новом жилом комплексе была с хорошим ремонтом от застройщика, поэтому мы уже переехали. Для меня это огромный результат, и мне хочется поблагодарить администрацию школы за помощь на этом пути», — поделилась Наталья.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. Ее участниками могут стать учителя, медицинские работники, молодые ученые, специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Ознакомиться с условиями участия и перечнем специальностей можно на сайте Министерства жилищной политики Московской области.