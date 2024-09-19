Еще один учитель приобрел квартиру в Коломне по льготной программе

Учитель русского зыка и литературы Мария Филиппова приобрела квартиру в Коломне по льготной программе. Она переедет в «двушку» из съемного жилья.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Мария Филиппова работает в коломенской школе №12 около пяти лет. О программе поддержки она узнала от руководства учреждения.

«Мне попался удачный вариант на вторичном рынке. Двухкомнатную квартиру продавали с хорошим ремонтом — ламинат на полу, новые обои, частично мебель. Заезжай и живи!» — поделилась она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, тренеры и другие специалисты. В этом году поддержку получат 295 человек.

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