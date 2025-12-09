Еще один учитель приобрел квартиру в Истре благодаря соципотеке

Учитель из Подмосковья стала обладательницей собственной квартиры благодаря государственной поддержке. Педагог с 15-летним стажем Ирина Чумакова, которая работает в Покровской школе в Истре, стала участницей программы «Социальная ипотека».

Профессиональный путь она выбрала, вдохновившись примером старшей сестры, которая тоже учитель.

«Больше всего в работе нравится видеть, как загораются глаза учеников при новых открытиях, как они гордятся своими успехами. Каждый день приношу в класс не только знания, но и частичку своей души. Главное в моей работе — найти баланс между обучением и воспитанием, создать атмосферу доверия», — рассказала Ирина Чумакова.

Учитель и ее дочь уже переехали в собственную двухкомнатную квартиру. Их дом расположен рядом со школой, где преподает Ирина.

«Это не просто новое жилье — это новый этап в нашей жизни. Просторная квартира, удобная планировка, развитая инфраструктура — нам здесь все очень нравится», — отметила Ирина.

Программа «Социальная ипотека», запущенная в Московской области в 2016 году, помогает решать жилищный вопрос работникам разных направлений: учителям, медикам, тренерам, молодым специалистам оборонно-промышленного комплекса и ученым.

Узнать больше о требованиях к участникам и условиях программы можно на сайте Министерства жилищной политики региона.