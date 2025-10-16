Еще один учитель приобрел квартиру в Электростали по льготной программе

Еще один учитель русского языка и литературы приобрел квартиру в Электростали по льготной программе. Светлана Кравченко работает в Лицее № 7, ее общий стаж превышает девять лет.

В этом году Светлана Кравченко выпустила первых одиннадцатиклассников. Они показали высокие результаты на ЕГЭ, а одна из учениц набрала 100 баллов.

«Больше всего в профессии меня вдохновляют две вещи — это видеть результат своей работы и, конечно, сами ребята, их умение радоваться жизни. Они меня заряжают своей энергией», — рассказал педагог.

В социальной ипотеке Светлана узнала через профсоюз. Участие в программе оказало большую помощь семье, в которой скоро ожидается пополнение.

«Мы с мужем долгое время снимали жилье, а теперь купили собственную двухкомнатную квартиру. Сейчас находимся в стадии переезда. Мы выбирали такое жилье, чтобы можно было сразу заехать и всем было комфортно. Район нравится, доброжелательные соседи, все очень хорошо. Кроме того, рядом моя школа», — отметила Светлана.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут врачи, учителя, ученые и другие специалисты.