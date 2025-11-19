Еще один учитель приобрел квартиру в Домодедове благодаря соципотеке

Дарья Сучкова работает в образовательном комплексе «Доминанта». Ее стаж — более четырех лет. В школу Дарья пришла сразу после завершения учебы в вузе.

«Я долго выбирала профессию, сначала хотела быть археологом, затем дизайнером, архитектором и журналистом. Но принять окончательное решение помогла моя учительница по русскому языку и литературе в школе. Мне нравилось, как она работала с детьми, каким отзывчивым наставником она была для своих учеников. Сейчас моя работа меня радует, ребята вдохновляют своими горящими глазами, желанием учиться, участвовать в различных активностях. Мне хочется работать для них», — рассказала она.

О социальной ипотеке Дарья узнала от родственников. В желании принять участие в программе ее поддержали коллеги и директор школы.

«Я купила квартиру для себя в том же районе, где давно живу. Выбирала ее с помощью риелтора, чтобы приобрести действительно отличный вариант. Сейчас мы с дизайнером продумываем оформление, в декабре начнутся ремонтные работы. Мне очень нравится мое новое жилье», — отметила Дарья.

Программа позволяет учителям, медикам, молодым ученым и другим специалистам приобрести собственную квартиру в Подмосковье.