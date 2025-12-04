Еще один учитель приобрел квартиру в Долгопрудном благодаря соципотеке
Учитель начальных классов из Долгопрудного Юлия Бугай стала участницей программы «Социальная ипотека». Педагог с более чем 25-летним стажем смогла приобрести собственное жилье.
Свой профессиональный путь Юлия Бугай, которая преподает в школе № 6, выбрала еще в детстве.
«Меня вдохновляют результаты ребят, за каждого болею душой и приятно, когда они выигрывают конкурсы, в будущем находят свой путь, поступают в хорошие учебные заведения. Понимаешь, что ты приносишь пользу обществу и это очень важно в наше время», — поделилась Юлия.
О возможности улучшить жилищные условия при помощи «Социальной ипотеки» Бугай узнала случайно. Для ее семьи этот вопрос был крайне актуален, так как собственного жилья в регионе у них не было.
«Эта программа как глоток свежего воздуха! Мы с сыном уже переехали в собственную „двушку“ в Долгопрудном. Теперь у каждого есть своя комната. У нас совсем рядом Москва и дом находится недалеко от моей работы. Школа теперь в трех минутах ходьбы», — рассказала педагог.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора. Она направлена на поддержку медиков, педагогов, молодых ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров.
Полый список специальностей, представители которых могут претендовать на получение соципотеки, доступен на сайте Министерства жилищной политики региона.