Еще один учитель приобрел квартиру в Балашихе благодаря соципотеке

В Подмосковье продолжает работать программа «Социальная ипотека», благодаря которой специалисты из разных сфер получают возможность купить собственное жилье. Одной из участниц стала учитель начальных классов школы № 18 в Балашихе Марина Белявцева.

Педагог посвятила профессии 18 лет.

«Я сознательно шла в педагогику, хотя знала, что могут быть трудности. Каждый мой ученик индивидуален, и я стараюсь найти правильный подход», — рассказала педагог.

О возможности участия в программе Марина Белявцева узнала через социальные сети, после чего занялась подготовкой необходимых документов и портфолио. Идею поддержало руководство школы, в том числе директор. В итоге заявку одобрили, и вскоре учитель смогла приобрести собственное жилье.

«Купила однокомнатную квартиру на вторичном рынке города, недалеко от школы, поэтому это очень удобно. Зашла в квартиру и сразу поняла, что это мой вариант. С бывшими хозяевами очень повезло, все оформили в кратчайшие сроки. Отмечу, что мне очень помогали девушки из банка и сотрудники Министерства образования. Я очень благодарна за такую чудесную программу», — уточнила участница программы.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Ее запустили по инициативе губернатора региона для поддержки представителей социально значимых профессий.

В числе участников — педагоги, медицинские работники, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и перечне профессий, подпадающих под программу, размещена на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.