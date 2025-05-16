Еще один учитель приобрел квартиру в Балашихе благодаря льготной ипотеке

В Подмосковье с 2016 года действует программа «Социальная ипотека», которая позволяет представителям ряда профессий приобрести собственное жилье. Квартиру в Балашихе купила учитель начальных классов Елена Костенко.

Она работает педагогом и заместителем директора в школе № 6. Стаж Костенко составляет 26 лет.

О возможности получить льготную ипотеку Елена узнала после переезда в Балашиху. Позже она собрала все необходимые документы и приняла участие в программе.

«Мы взяли нашу „трешку“ на вторичном рынке в микрорайоне Железнодорожный. Когда выбирали квартиру нам было важно, чтобы она находилась на невысоком этаже. Мы живем с сыном — девятиклассником», — рассказала Костенко.

По словам педагога, она довольна районом — до работы можно добраться на маршрутном такси, а рядом с домом есть все необходимые магазины.

Программа «Социальная ипотека» позволяет медикам, молодым ученым, учителям, тренерам и специалистам в области оборонно-промышленного комплекса обзавестись собственным жильем.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте Министерства жилищной политики Московской области.