Еще один учитель приобрел квартиру в Балашихе благодаря льготной ипотеке

Педагог призналась, что долгое время ее семья была вынуждена снимать жилье. После выхода из декретного отпуска Виктория решила воспользоваться возможностями «Социальной ипотеки». Приобретение квартиры на этапе строительства позволило существенно сэкономить, а в феврале этого года семья уже смогла отметить новоселье.

«В ближайшем от дома городе было всего два колледжа — медицинский и педагогический. Из них мне и пришлось сделать выбор. У нас в школе проходит много мероприятий и сложился хороший коллектив. Мне нравится, что, работая учителем, ты занят только первую половину дня, а во вторую можно уделить время своей семье», — поделилась Баранова.

Семья переехала в тот же район, где снимала жилье.

«Рядом сад и школа для детей, мне удобно ездить на работу», — рассказала счастливая обладательница новой квартиры.

Программа «Социальная ипотека», действующая в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора, продолжает помогать представителям социально значимых профессий. Право на льготное жилье имеют медики, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.