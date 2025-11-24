Еще один учитель начальных классов приобрел квартиру в Люберцах по соципотеке

Александра Кудинова работает в школе № 28. Ее педагогический стаж — девять лет. О социальной ипотеке Александра узнала от коллег. Сейчас она уже переехала в собственную двушку.

«Сделали ремонт и уже перевезли вещи. Наша квартира с большой кухней, что было особенно важно, потому что семья у нас большая. Кухня — это то место, где мы собираемся вечерами, обсуждаем новости. Район здесь хороший, в шаговой доступности от дома находится моя школа. Еще недавно построили мост, который соединяет Москву и Люберцы, мы любим по нему прогуливаться», — отметила Александра.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. Она дает возможность медикам, учителям, ученым и другим специалистам приобрести собственное жилье.