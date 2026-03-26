Еще один учитель из Домодедова приобрел квартиру по соципотеке

Педагог из Домодедова Людмила Матюнина приобрела собствненое жилье по программе социальной ипотеки. Сейчас в ее новой квартире идет ремонт, а уже к лету планируется переезд.

Людмила Матюнина — учитель начальных классов в образовательном комплексе «Орбита». Ее стаж в профессии — пять лет. Девушка рассказала, что продолжает педагогическую династию по линии отца.

«Бабушка у меня учитель немецкого языка, все тети и дяди работают в сфере образования и культуры, поэтому для меня было очевидно, какой жизненный путь выбирать. Это то что я умею, то что я люблю. Мне нравится живое общение с детьми, нравится проводить уроки, видеть счастливые искренние детские глаза, которые доверяют и любят», — рассказала она.

О программе Людмила узнала от директора образовательного комплекса. Сейчас она планирует переезд в свою новую квартиру.

«Мы купили однокомнатную квартиру в Домодедове. В настоящий момент делаем в ней ремонт и надеемся, что уже к лету переедем. При выборе ориентировались на местоположение, было важно жить в шаговой доступности к месту работы. А еще мы хотели купить квартиру именно в новостройке», — рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.