Еще один ученый приобрел квартиру в Звенигороде благодаря льготной ипотеке

Младший научный сотрудник приобрел квартиру в Звенигороде благодаря социальной ипотеке. Обладательница сертификата — Светлана Фролова — трудится в Федеральном научном центре овощеводства. Ранее они жила в общежитии.

Светлана Фролова работает в лаборатории молекулярно-иммунологических исследований. О программе социальной ипотеки она узнала от коллег, которые уже воспользовались поддержкой. Ранее Светлана проживала в общежитии, теперь она сможет переехать в собственную квартиру.

«Я люблю природу, и для меня было важно, чтобы жилье находилось в районе, где много зелени. Поэтому выбор пал на город Звенигород. Еще хотелось, чтобы была хорошая транспортная доступность, а дом был достаточно новый, чтобы было красиво и снаружи, и внутри. У меня все сложилось идеально», — сказала Светла Фролова.

Программа работает в Подмосковье с 2016 года. Она дает возможность медикам, учителям, молодым ученым и другим специалистам приобрести собственное жилье.