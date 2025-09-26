Еще один ученый приобрел квартиру в Жуковском благодаря соципотеке

Ученый из Жуковского Максим Новиков приобрел собственное жилье благодаря программе социальной ипотеки. В новую квартиру он переедет вместе с семьей.

Максим Новиков работает начальником сектора в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского. Туда он попал по распределению после учебы в вузе.

«Тема развития высокоскоростной авиации меня тогда серьезно заинтересовала. Поэтому и работаю здесь уже порядка 12 лет. Научная деятельность интересна, мне нравится познавать новое и быть причастным к развитию технологий и созданию научного задела на будущее», — рассказал ученый.

Максим узнал о социальной ипотеке из интернета. Программа позволила ему приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме. Туда он переедет с семьей.

«Выбирал квартиру, чтобы было удобно добираться до работы, еще хотелось комфортный район. В ЖК „Гранд Комфорт“ в Жуковском все устроило, ключи получим в 2027 году. Квартира будет сдаваться без отделки, я сам сделаю ремонт и тогда уже всей семьей отпразднуем новоселье», — сказал Максим.

Программа дает возможность учителям, врачам и другим специалистам приобрести собственное жилье.