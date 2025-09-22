Еще один ученый приобрел квартиру в Серпухове благодаря соципотеке

За плечами Натальи — более шести лет работы в науке. Она трудится в лаборатории экспериментальной нейробиологии, где изучает сложнейшие механизмы работы мозга. К теме биологии она пришла еще в школьные годы, а судьбоносным стало решение о переезде из Иркутска в Пущино.

«Мозг — это удивительный и сложнейший орган, и узнавать принципы его работы невероятно интересно. Самое главное в моей работе — это баланс между строгим научным подходом и творческим мышлением. Меня вдохновляет мысль о том, что даже наше маленькое открытие однажды может внести вклад в разработку методов лечения серьезных неврологических заболеваний», — рассказала Жуйкова.

О возможности воспользоваться «Социальной ипотекой» она узнала от коллег. Для нее это стало решением давнего жилищного вопроса. Теперь вместо арендованной квартиры у Натальи есть собственное жилье, куда она уже переехала.

«Я приобрела квартиру в Серпухове. Она светлая и уютная, что было для меня важным критерием. Сейчас особенно приятно иметь свое пространство, где можно и отдохнуть, и поработать в тишине. Конечно, ключевым фактором выбора была транспортная доступность: квартира находится близко к автостанции и ж/д вокзалу, что позволяет легко добираться до работы в Пущино и в Москву», — отметила Жуйкова.

Программа «Социальная ипотека», стартовавшая в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора региона, направлена на поддержку специалистов, чья работа особенно значима для общества. Воспользоваться ею могут представители разных сфер — молодые ученые, врачи, учителя, тренеры и сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

Полный перечень профессий, участвующих в программе, а также правила оформления льготной ипотеки размещены на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.