Еще один ученый приобрел квартиру в Серпухове благодаря соципотеке

Мария работает в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора уже шесть лет. Она говорит, что выбор профессии был для нее естественным: еще в школе ей легко давались естественные науки, а педагоги поддерживали ее интерес.

«В работе меня особенно вдохновляет возможность совершать научные открытия, изучать неизвестное и создавать что-то новое. Деятельность в доброжелательном и высокопрофессиональном коллективе под руководством опытных наставников мотивирует меня к постоянному развитию и совершенствованию навыков», — поделилась специалист.

О возможности взять ипотеку на льготных условиях Мария узнала от коллег из Совета молодых ученых. Сейчас она живет в служебном жилье, но скоро переедет в собственное — двухкомнатную квартиру в новостройке.

«В итоге остановилась на доме, который понравился мне по всем параметрам — от самого района до хорошей транспортной доступности. Сейчас в новой квартире идет ремонт, но мысль о скором переезде в собственное жилье меня очень радует», — рассказала Мария.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года, ее инициатором стал губернатор. Она помогает получить жилье врачам, учителям, молодым ученым и специалистам оборонной промышленности, а также тренерам.

Узнать, кто еще может на нее претендовать, и изучить условия участия можно на сайте Министерства жилищной политики региона.