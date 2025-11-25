Еще один ученый приобрел квартиру в Дубне благодаря соципотеке

Научный сотрудник Артем Васюков приобрел квартиру в Дубне благодаря социальной ипотеке. Программа позволила ему получить жилье в комфортном районе с развитой инфраструктурой.

Артем Васюков — младший научный сотрудник лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований. Его трудовой стаж превышает семь лет.

О социальной ипотеке Артем узнал от коллег. Сейчас он уже переехал в собственную двушку.

«Я точно знаю, что останусь жить в Дубне, поэтому и решил покупать жилье именно здесь. Теперь у меня хорошая квартира, которая была уже с ремонтом. Мне очень понравилось, что можно сразу переехать. Район здесь тоже очень нравится, рядом вокзал, много новых домов, хорошее благоустройство. Недавно открыли небольшой сквер для прогулок», — отметил Артем.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Она дает возможность учителям, врачам и молодым ученым приобрести собственные квадратные метры.