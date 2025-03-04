Еще один ученый из Подольска получил жилье благодаря соципотеке

Обладательницей двухкомнатной квартиры в Подольске благодаря программе «Социальная ипотека» стала ученый Александра Абдельманова. Раньше ее семья жила вместе с родственниками.

Абдельманова работает старшим научным сотрудником в Федеральном исследовательском центре — ВИЖ имени Л. К. Эрнста. У них с мужем подрастает ребенок. О региональной мере поддержки она узнала от коллег.

«Выбрали квартиру на вторичном рынке и уже заехали. Основное преимущество, что она близко к работе. Сейчас мы обживаемся, привыкаем к новому месту, узнаем район», — рассказала ученый.

Напомним, программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Полный список специальностей, представители которых могут претендовать на получение льготной ипотеки, опубликован на сайте Минжилполитики Подмосковья.