Еще один участок газораспределительной сети построят в селе Строкино

В селе Строкино в Раменском округе, активно продолжается догазификация. Специалисты «Мособлгаза» строят новую газораспределительную сеть протяженностью полтора километра на улице Лучистой.

Проведение работ позволить подключить топливо к домам новых клиентов. Подведение газопровода к земельным участкам осуществляют бесплатно в рамках президентского проекта «Социальная газификация».

Работы по обеспечению села Строкино голубым топливом начались еще в 2021 году. За время действия программы 176 жителей населенного пункта подали соответствующие заявки. Уже 150 домов обеспечили газом в полной мере.

Для участия в президентском проекте необходимо подать заявку. Самый удобный способ сделать это — воспользоваться интерактивной картой газификации онлайн. После одобрения обращения потребуется заключить комплексный договор.

Документ включает в себя технологическое присоединение к магистральной сети, проектирование и строительство газопровода на территории участка, поставку и монтаж оборудования, подключение и пуск топлива, а также дальнейшее обслуживание системы.