Еще один тренер приобрел квартиру в Одинцове благодаря социальной ипотеке

Мария Сафронова, тренер-преподаватель по горнолыжному спорту из Звенигорода, благодаря программе «Социальная ипотека» смогла приобрести собственное жилье. У педагога многодетная семья.

В спортивной школе Звенигорода Мария работает уже 15 лет. По ее словам, главная ценность профессии — возможность видеть, как дети растут, раскрывают свои способности и достигают успехов, понимая, что вложенные силы помогают воспитывать сильных личностей.

О программе педагог узнала из рассылки комитета по физической культуре и спорту Одинцовского округа и решила подать заявку.

«Из съемного жилья мы уже переехали в собственное. Мы многодетная семья, поэтому купили трехкомнатную квартиру в Звенигороде. Заехали сразу, потому что уже все было готово к проживанию. Что интересно, мы долго искали подходящий для нас вариант, но в итоге купили квартиру у нашей соседки. Так что остались жить уже в привычном нам доме и районе», — рассказала Сафронова.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона.

Она позволяет приобрести собственное жилье врачам, педагогам, молодым ученым, молодым специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам. Полный перечень участников программы и условия получения поддержки размещены на сайте Министерства жилищной политики Московской области.