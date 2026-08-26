Еще один тренер приобрел квартиру в Лобне благодаря социальной ипотеке

Более двух десятилетий житель Подмосковья Дмитрий Подшибякин посвятил воспитанию спортсменов. В качестве наставника по пулевой стрельбе он работает в Спортивной школе Олимпийского резерва по летним видам спорта, а Дмитрове.

Профессию тренера Дмитрий искренне ценит за возможность постоянного взаимодействия с подрастающим поколением. Наибольшую радость ему приносят успехи подопечных: заслуженные медали и установленные ими рекорды.

Сейчас команда находится на соревнованиях в Казани, проходящих в рамках Первенства России. Успех не заставил себя ждать — воспитанники Дмитрия уже завоевали награды этого престижного турнира, а также стали триумфаторами юношеской лиги страны текущего года. Своей педагогической деятельностью специалист полностью удовлетворен.

Недавно тренер реализовал давнюю мечту о собственном жилье благодаря региональной жилищной инициативе «Социальная ипотека». Теперь у него есть квартира в Лобне.

«Наша „однушка“ была на вторичном рынке, но с минимальным ремонтом. Поэтому мы уже переехали. При выборе, конечно, главным был вопрос территориальный и хотелось, чтобы цена устраивала. Здесь у нас хороший район и рядом живет моя семья — мама и сестра. Несмотря на то, что работаю я в Дмитровском округе, мне удобно добираться до работы на электричке», — рассказал Дмитрий.

Проект обеспечения жильем действует на территории области с 2016 года по инициативе главы региона. Воспользоваться мерами поддержки могут работники здравоохранения и образования, молодые ученые, сотрудники оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры-преподаватели.

Детальный перечень профессий, дающих право на участие в программе, а также актуальные требования к кандидатам опубликованы на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.