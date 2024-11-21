Еще один терапевт приобрел жилье в Щелкове по социальной ипотеке

Врач из Иркутской области смог приобрести собственное жилье в Подмосковье благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Последние годы из общего 28-летнего стажа Надежда Николаева работает участковым терапевтом в Щелковской больнице.

«Обращаются с самыми разными заболеваниями: ОРВИ, гипертония, артрозы, нервные расстройства. Всем стараемся помочь, подобрать лучшие способы лечения», — говорит врач.

Раньше Надежда с дочерью жили в съемной квартире. Узнав о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, решили подать документы. Теперь врачу предстоит заняться ремонтом в собственной «двушке».

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке. Сейчас вывозим старую мебель. Будем полностью менять полы, обои», — рассказала Надежда Николаева.

В 2024 году в Подмосковье выдадут 295 сертификатов на льготную ипотеку. Их получат медработники, учителя, молодые ученые и другие ценные специалисты.