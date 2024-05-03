Еще один терапевт из Одинцова получил квартиру по льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:10 Еще один терапевт из Одинцова получил квартиру по льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Терапевт Алексей Назимов из Одинцова приобрел квартиру в Звенигороде благодаря программе социальной ипотеки.

Стаж Алексей Назимова в больнице Одинцова — более 30 лет. У терапевта пятеро детей, из которых трое — несовершеннолетние. Два года назад у него родились близнецы, и семье понадобилось улучшение жилищных условий.

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«Купили евродвушку в Звенигороде. Больше всего здесь нравится воздух. Он другой, очень легкий. Если сравнивать, то как Нарзан. Он такой же легкий в отличие от других минеральных вод», — рассказал врач.

Программу реализуют в области с 2016 года. Получить собственное жилье могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

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