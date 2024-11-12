Еще один тепловоз модернизировали на заводе в Коломне

Локомотивы для двухэтажных поездов модернизируют на Коломенском заводе. Накануне обновленную систему электроснабжения пассажирских вагонов получил еще один тепловоз.

Специалисты «Коломенского завода» отремонтировали и модернизировали уже второй тепловоз ТЭП70БС. Работу приняли в компании «РЖД».

«Двухпроводная система позволяет добиться необходимых тяговых характеристик и мощности, достаточной для вождения пассажирских поездов из 20 двухэтажных вагонов. Система управления тепловоза позволяет одной бригаде машинистов управлять двумя локомотивами из кабины ведущего тепловоза», — прокомментировали в пресс-службе «Коломенского завода».

Локомотив работал в депо «Агрыз» Горьковской железной дороги. После ремонта его вернут в депо приписки, затем он выйдет на прежние маршруты.

Сейчас в цехе ремонта локомотивов на заводе в Коломне ремонтируют 11 секций тепловозов со всей страны.

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