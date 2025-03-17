Еще один староста из Коломны прошел в полуфинал всероссийской премии

Староста деревни Жиливо Владимир Серков стал полуфиналистом премии «Служение». Ее вручают за весомый вклад в развитие муниципальных образований.

Владимир Серков видит главную цель в создании современного облика своего населенного пункта. Он инициирует дополнительные работы по благоустройству, развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

«За три года как я занимаю пост старосты, удалось сделать немало. Жиливо включили в программу „Социальная газификация“, работы запланированы на 2026 год. Решен вопрос с заездом в деревню автобуса № 34. Выполнили работы по модернизации электрических сетей, привели в порядок освещение на улицах», — добавил Владимир Серков.

Еще один важный проект — озеро Рама удалось включить в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Благодаря этому с берегов вывезли несколько тонн мусора и сухостоя, а также обустроили деревенский пляж.