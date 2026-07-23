Еще один способ оплаты ЖКУ онлайн запустили в Подмосковье

У жителей Подмосковья появилась новая возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в цифровом формате. Теперь сделать это можно непосредственно через региональный портал государственных услуг, где пользователям доступен единый электронный платежный документ.

Сервис формирует квитанцию автоматически в личном кабинете, поэтому больше нет необходимости получать, скачивать или распечатывать бумажные счета. Вся информация о начислениях отображается онлайн: пользователю остается проверить сумму, выбрать удобный способ оплаты и подтвердить платеж. При этом история всех совершенных операций сохраняется в системе, что позволяет в любой момент просмотреть расходы за нужный период.

Одним из ключевых преимуществ нового сервиса стала автоматическая проверка данных. Электронный платежный документ создается на основе сведений, содержащихся в базе Росреестра, включая информацию о праве собственности на объект недвижимости и его площади. Это повышает точность начислений и снижает вероятность возникновения ошибок.

Новая возможность стала частью регионального эксперимента по переходу на электронные платежные документы в сфере ЖКХ. Ожидается, что цифровой формат сделает оплату коммунальных услуг более удобной и позволит сократить использование бумажных квитанций.

При этом переход на электронные платежные документы остается добровольным. Жители, которые предпочитают получать счета в привычном бумажном виде, смогут и дальше пользоваться этим способом.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что проект работает уже около года. По его словам, цифровой формат позволяет хранить все платежные документы в смартфоне, контролировать начисления и расходы сразу по одному или нескольким объектам недвижимости, а также получать квитанции сразу после их формирования в системе.