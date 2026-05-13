Еще один способ оплаты ЖКУ онлайн появился у жителей Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск владельцы квартир получили возможность использовать новое решение для управления жилищно-коммунальными вопросами — мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Сервис дает возможность удаленно общаться с управляющими компаниями и следить за состоянием общего имущества, объединяя все нужные функции в одном приложении.

Для работы с приложением необходимо войти в систему, используя подтвержденную учетную запись на Госуслугах. После этого информация о недвижимости загрузится автоматически из баз данных Росреестра.

С помощью платформы можно следить за графиком капитального ремонта, просматривать годовую отчетность управляющих организаций, подавать заявки и отслеживать их выполнение, заказывать проверку счетчиков. Также в приложении есть возможность общаться с соседями в официальных чатах и участвовать в онлайн-собраниях собственников.

«Главное преимущество приложения — экономия времени и возможность решать любые коммунальные вопросы буквально в несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, разработчики регулярно обновляют систему, и в ближайшей перспективе жителям станет доступен расширенный перечень функций», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Скачать приложение «Госуслуги.Дом» можно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.