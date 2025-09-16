Еще один случай незаконной торговли алкоголем пресекли в Подмосковье

В одном из продуктовых магазинов Подмосковья при проверке обнаружили 280 бутылок алкоголя, продажа которого возможна только при наличии лицензии. На предпринимателя составили протокол по статье 14.17 КоАП РФ за производство и оборот алкоголя без лицензии. Суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

После вынесения решения в Люберецком районном отделе службы судебных приставов возбудили исполнительное производство. Предпринимателя ограничили в выезде за границу, арестовали деньги на его счетах, а также запретили проводить регистрационные действия с его недвижимостью и транспортом.

Благодаря этим мерам судебные приставы полностью взыскали штраф и исполнительский сбор 35 тысяч рублей. Таким образом, судебное решение полностью выполнено.