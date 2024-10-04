Еще один случай незаконного сброса стройотходов выявили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск борются с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Новое нарушение зафиксировали в микрорайоне Новлянский на Западной улице.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогают выявлять нарушителей, которые выбрасывают строительный мусор на контейнерных площадках городского округа Воскресенск. На этот раз отходы выбросили в микрорайоне Новлянский вблизи дома № 9 на Западной улице.

Напомним, запрещено утилизировать строительный мусор на контейнерные площадки. На сайте Министерства экологии и природопользования Московской области опубликован реестр легальных перевозчиков. Там можно выбрать подходящего отходоперевозчика и оставить заявку на вывоз мусора. Через сутки его погрузят и отправят на переработку и утилизацию, а заказчик получит талон с полигона и акт выполненных услуг.

За несанкционированный сброс строительных отходов предусмотрены штрафы. Для граждан его размер составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц размер штрафа установили до 100 тысяч, юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.

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