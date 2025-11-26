Еще один случай незаконного сброса строительного мусора пресекли в Истре

Благодаря двум проведенным межведомственным рейдам в Истре удалось предотвратить случай незаконного сброс строительного мусора. Нарушители пытались вывезти 67 кубометров отходов без документов и сбросить мусор в неустановленных местах.

В рейдах приняли участие представители Минчистоты совместно с Минэкологии, МВД России и ГУРБ Московской области. Они проверили более 60 спецавтомобилей. По итогу у семи водителей не было с собой необходимого удостоверения.

По этому нарушению составили административные протоколы, а у шестерых автомобилистов изъяли транспортные средства и отправили их на штрафстоянку.

Такие рейды являются частью системной работы и контроля за обращением отходов в округе. Фиксировать факты сброса мусора также помогают фотоловушки, установленные в лесу.

Напомним, в муниципалитете в 2025 году установили 30 камер видеофиксации с подключенной системой «Безопасный регион».