Еще один случай незаконного сброса мусора выявили в Воскресенске

На Центральной улице в поселке Виноградово городского округа Воскресенск с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион» зафиксировали новый случай незаконного сброса мусора. Владелец легковой машины оставил отходы на контейнерной площадке.

Нарушителю назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Для граждан он установлен в пределах — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Напомним, что строительные отходы запрещено выбрасывать на контейнерные площадки. На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации опубликован реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, где можно оставить заявку на вывоз мусора. Через сутки отходы забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору вместе с администрацией городского округа Воскресенск проводит мониторинг незаконного выброса отходов на контейнерных площадках. Специалистам в этом помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».