Еще один случай незаконного сброса мусора выявили в Воскресенске

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и администрация городского округа Воскресенск продолжает выявлять факты незаконной утилизации отходов на контейнерных площадках. Еще одно нарушение зафиксировали в поселке Хорлово на улице 1-й Пятилетки.

Владелец легкового автомобиля на контейнерной площадке выбросил твердые коммунальные отходы мимо мусорного бака. Ему назначили административный штраф в размере 10 000 тысяч рублей. В соответствии с частью 3.1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 195-ФЗ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» для физических лиц он может достигать 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Напомним, что на контейнерные площадки также запрещено выбрасывать строительный мусор. Реестр легальных перевозчиков опубликовали на сайте Минэкологии стройотходы.рф, где можно оставить заявку на вывоз отходов. Через сутки мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию. Заказчику выдают талон с полигона и акт об оказанных услугах.