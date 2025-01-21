Еще один случай незаконного сброса мусора выявили в Истре

Владелец фургона несанкционированно сбросил отходы рядом с контейнерной площадкой в селе Павловская слобода в Истре. Нарушение засекла система видеонаблюдения «Безопасный регион».

Из машины выкинули коробки со строительными и прочими отходами. Это строгое нарушение правил утилизации мусора. Камера видеонаблюдения отследила номер транспортного средства и автоматически отправила по адресу собственника автомобиля уведомление о штрафе. Для физических лиц он составляет до 70 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц размер установили до 200 тысяч рублей.

Напомним, что на контейнерные площадки нельзя складировать много мусора, в том числе строительного. По ссылке можно найти реестр легальных перевозчиков отходов.

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