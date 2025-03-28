Еще один случай незаконного сброса мусора выявили в Истре

В муниципальном округе Истра продолжают борьбу с несанкционированными навалами отходов. Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали у контейнерных площадок трех нарушителей, которые сбрасывали крупногабаритный мусор.

Личности правонарушителей и номера их автомобилей уже установили. Злоумышленники намеренно приехали на машине и сгрузили огромные мусорные пакеты на обычной контейнерной площадке в Истре. Владельцам транспорта уже направили штрафы.

Напомним, что на контейнерных площадках запрещено складировать несанкционированные отходы: бетон, кирпичи, куски металла, шифер, бревна от разбора сооружений, древесные и растительные отходы, ветки, автомобильные шины, горюче-смазочные материалы, аккумуляторы и батарейки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.