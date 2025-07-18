Еще один случай нецелевого использования земли выявили в Дмитрове

В селе Белый Раст Дмитровского муниципального округа во время рейда обнаружили грубое нарушение условий аренды земельного участка. На территории производственного назначения незаконно разместили свыше 1200 грузовых контейнеров.

Комитет по управлению имуществом администрации Дмитровского муниципального округа направил компании-арендатору официальную претензию, в которой потребовал прекратить незаконную деятельность: убрать все контейнеры и соблюдать правила использования земли.

С территории уже вывезли 900 контейнеров. До 10 августа уберут остальные 311.

По словам временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, недопустимо превращать производственные территории в стихийные склады или терминалы.

«Мы жестко пресекаем такие нарушения, чтобы землю использовали рационально и в рамках закона», — добавил он.