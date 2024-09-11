Еще один сирота в Воскресенске получил жилищный сертификат

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин торжественно вручил сертификат на приобретение жилья сироте Ивану Губину. Молодой человек учится на третьем курсе в Воскресенском институте туризма.

В городском округе Воскресенск при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, глава округа Алексей Малкин вручил жилищный сертификат сироте Ивану Губину.

Молодого человека, его старшую сестру Ульяну и младшего брата Артема воспитала приемная семья Светланы Тепловойя. Иван — студент третьего курса Воскресенского института туризма — филиала Российской международной академии туризма. Он выбрал направление «туристическое дело». Молодой человек любит футбол и помогает приемной маме по дому.

«Жилье играет огромную роль в создании комфортных условий для ребят, особенно для тех, кто остался без поддержки семьи. Надеюсь, что они смогут почувствовать себя защищенными и любимыми в своих новых домах, что несомненно откроет перед ними новые возможности для развития и самореализации», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Всего 16 детей-сирот получат в этом году сертификаты на жилье в Воскресенске. При этом обладатель документа может выбрать квартиру в любом городском округе Московской области и сразу оформить его в собственность.

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