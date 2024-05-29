Еще один сирота из Воскресенске получил жилищный сертификат

Пресс-служба городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба городского округа Воскресенск

Вячеслав Манзуркин из Воскресенска получил льготный сертификат на покупку жилья. Молодой человек сможет самостоятельно выбрать жилье в любом округе Подмосковья.

Жилищный сертификат Вячеславу вручил глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Вместе со старшим братом парень остался без попечения родителей и был воспитан в приемной семье.

Льготный сертификат представляет собой новую меру поддержки для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инициированную губернатором региона Андреем Воробьевым. Его преимущество заключается в том, что человек может самостоятельно выбрать жилье в любом городском округе Московской области и немедленно оформить его на себя.

Всего в 2024 году в Воскресенске жилищные сертификаты получат 14 сирот.

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