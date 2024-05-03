Еще один сирота из Лосино-Петровского получил жилищный сертификат | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 09:51 Еще один сирота из Лосино-Петровского получил жилищный сертификат Телеканал «360»

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Сирота Матвей Анисимов из Лосино-Петровского получил жилищный сертификат. Парень уже начал присматривать квартиру в новостройках.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил жилищный сертификат сироте Матвею Анисимову. Молодой человек с детства находился под опекой бабушки. В настоящее время он учится в колледже по направлению IT.

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«Невероятные, непередаваемые, неописуемые чувства. Уже смотрел квартиры на Свердловке, а также квартиры в Лосино-Петровском городском округе», — поделился Максим.

С прошлого года в регионе введена новая мера поддержки для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилищный сертификат позволяет молодым людям самим выбирать и приобрести понравившуюся квартиру. Также эта квартира сразу оформляется в собственность.

«Важно, чтобы всегда молодой человек на этапе взросления, становления, входа во взрослую жизнь, мог ощущать поддержку. В данном случае — это поддержка власти и нашей региональной команды», — сказал Сергей Джеглав.

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