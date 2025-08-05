Еще один школьный автобус запустят из Подольска в поселок Дубровицы

К учебному году администрация Подольска приобрела автобус ПАЗ, который будет курсировать до Дубовицкой школы. Он вместит в себя 31 человека.

Ранее детей из сельских школ доставляли 14 автобусов. В новом учебном году они продолжат ходить по десяти маршрутам к четырем образовательным организациям: в том числе к школам имени Дмитрия Зернова и Николая Куимова, Дубровицкой школе и образовательному учреждению в поселке МИС.

Транспорт начнет курсировать с 1 сентября. Автобусы будут бесплатно подвозить ребят к школам и обратно к остановкам, рядом с которыми живут 480 учеников.

Отметим, что всего в городском округе Подольск в День знаний за парты сядут почти 48 тысяч юных жителей. В 2025 году в школы отправятся примерно 4 600 первоклассников. В муниципалитете продолжат работу 30 образовательных комплексов в 164 зданиях. С 1 сентября планируют открыть новые школы в микрорайоне Климовск на улице Победы, в жилом комплексе «Новая Щербинка», а также пристройку к школе № 29. Во всех учреждениях штат педагогов полностью укомплектовали.