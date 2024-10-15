Еще один ребенок-сирота получил жилищный сертификат в Солнечногорске

Обладательницей жилищного сертификата стала 19-летняя жительница Солнечногорска. Теперь Алина может приобрести собственную квартиру в любом населенном пункте Подмосковья.

В Солнечногорске реализуют несколько способов обеспечить жильем детей-сирот. Это покупка готовой квартиры или вручение жилищного сертификата. Выбор второго способа позволяет приобрести недвижимость в любой локации Подмосковья и становится все более востребованным благодаря свободе выбора.

В течение первых трех лет квартира будет находиться в собственности ребенка без возможности передачи третьим лицам. Это позволит обезопасить подрастающих сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от необдуманных поступков и действий злоумышленников.

«Новая квартира — это хороший старт и надежный фундамент для дальнейших успехов Алины. Впереди у девочки получение образования, поиск работы и создания уюта в собственном жилье. Желаем ей удачи и благополучия!» — рассказала заместитель главы Солнечногорска Елена Татарчук.

В 2024 году в городском округе Солнечногорск жилищные сертификаты получили уже 10 человек.

Отметим, что эта мера поддержки действует благодаря реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Аналогов в России нет. В других регионах на сертификат могут рассчитывать сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей только при достижения ими 23 лет или 21 года (если соответствующая норма принята в регионе).

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