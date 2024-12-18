Еще один ребенок-сирота из Воскресенска получил жилищный сертификат

Свою квартиру скоро сможет приобрести Анна Седаева из Воскресенска. Ей, как ребенку-сироте, вручили жилищный сертификат в рамках госпрограммы.

Жилищный сертификат девушке вручил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«В 2024 году в городском округе Воскресенск запланировано обеспечить жильем 16 детей-сирот. Этот сертификат уже 14-й. До конца текущего года программу реализуем полностью. Надеюсь и верю в развитие и успех нашего подрастающего поколения, от всей души желаю Ане счастья, удачи и воплощения в жизнь самых заветных желаний!» — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Анна осталась без попечения родителей с рождения. Ее воспитывали в приемной семье.

Сейчас девушка обучается на втором курсе Рязанского железнодорожного колледжа по специальности «Сервис на транспорте» и учится в автошколе. Она увлекается плаванием, волейболом, баскетболом и рукоделием.