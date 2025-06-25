Еще один пункт проката велосипедов откроют в Дубне

Обустройство нового пункта началось в рамках проекта ВЕЛО1. Он появится на набережной имени Менделеева и станет третьим на маршруте.

Жители и гости наукограда смогут взять напрокат велосипеды, чтобы проехать по трассе. Сдать его можно будет в любом пункте велодорожки от Дубны до Яхромы. Также можно будет арендовать велосипед на первой точке маршрута или в Дмитрове и доехать до финиша в Дубне.

Местный пункт проката велосипедов также заработал в этом году у пляжа на Волге.

Набережная имени Менделеева является одним из самых популярных мест отдыха горожан и гостей Дубны. За ее состоянием следят члены общественного совета парка и городские депутаты.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что набережную ежедневно обслуживают больше 20 человек — сотрудники МБУ «Городские парки» и подрядные организации. Они проводят работы по озеленению, убирают мусор, косят траву.