Еще один поезд «Иволга 4.0» вышел на Ярославское направление МЖД

Еще один поезд «Иволга 4.0» начал курсировать на Ярославском направлении МЖД. Его выпустили на линии в рамках масштабного обновления подвижного состава. Всего на это направлении уже 99 комфортных современных вагонов.

Как рассказали в областном Минтрансе, Ярославское направление — самое востребованное в России среди пригородного сообщения. В будни пассажиры совершают на нем более 300 тысяч поездок.

Всего в этом году запланировали поставку 15 поездов «Иволга 4.0». Девять из них уже приступили к работе. Еще шесть запустят до конца года.

«Иволга 4.0» — это самое новое поколение поездов. Они оснащены климатическими системами, USB-розетками и креплениями для велосипедов. Они начали курсировать на МЦД-3 и МЦД-4 в 2024 году, а в 2025 вышли на Ярославское направление.

Всего до 2030 года на маршруты выйдут 92 новых поезда.