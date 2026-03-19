Еще один педагог в Чехове приобрел квартиру по социальной ипотеке

Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является поддержка врачей, учителей, тренеров, работников культуры. Для них в Подмосковье действует программа «социальная ипотека»: регион оплачивает 50% стоимости жилья как первоначальный взнос и в течение десяти лет компенсирует основной долг — участники платят только проценты.

«Соципотека стала для меня важным шагом в жизни. Эта программа позволила мне оформить кредит на очень выгодных условиях. Очень здорово, что существует такая региональная программа, которая позволяет учителям приобретать собственное жилье с помощью поддержки государства», — отметила педагог.

Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов напомнил, что региональные меры поддержки рассчитаны как на уже работающих специалистов, так и на тех, кто только приходит в профессию. «Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

«За последние пять лет почти 1700 врачей, учителей, молодых ученых смогли улучшить свои жилищные условия. Это мощный стимул для профессионалов оставаться работать в своей сфере», — добавил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Александр Коган.

В муниципальном округе Чехов с 2016 года программой воспользовались девять педагогов, из них четверо — за последние пять лет. Подать документы на участие в 2026 году можно до 27 марта.