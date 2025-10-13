Еще один педагог приобрел квартиру в Ленинском округе благодаря соципотеке

Учитель физики из Ленинского округа Екатерина Чибисова смогла решить жилищный вопрос для своей семьи благодаря государственной поддержке. Программа «Социальная ипотека» позволила педагогу и ее супругу переехать из арендованной квартиры в собственное жилье.

Екатерина преподает в Видновской средней общеобразовательной школе №5. Она работает с детьми уже три года.

«Честно говоря, у меня была идея стать бухгалтером, поскольку я люблю цифры, но я послушала своего учителя и поступила в педагогический. Меня очень радуют улыбки моих детей. Знаете, бывает так, что, встретив на улице своего педагога, дети опускают головы, чтобы не здороваться. А у меня наоборот: мои ребята бегут ко мне со всex ног. Я тоже их очень люблю и люблю, когда у них все получается», — поделилась участница программы.

Молодая семья, перебравшаяся в Подмосковье из Курской области, прошла путь от жизни в общежитии до аренды, а теперь благодаря социальной ипотеке купила уютное двухкомнатное жилье.

«Наша квартира находится в городе Видное. Мы уже все обустроили, все разложили, красота неописуемая. Окна выходят на лес и для нас это было особенно важно. Мы из маленького городка и очень хотелось жить в тихом и красивом месте, рядом с природой, чтобы в спокойной обстановке проводить время после работы» — отметила Екатерина.

Инициатива губернатора Московской области «Социальная ипотека», действующая с 2016 года, продолжает помогать в приобретении жилья работникам социально значимых профессий, среди которых медики, педагоги, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Узнать больше о требованиях к участникам и полном перечне специальностей можно на официальном портале Министерства жилищной политики Московской области.