Еще один педагог приобрел квартиру в Ленинском округе благодаря соципотеке

Учитель из Луганска нашла в Подмосковье не только любимую работу, но и собственный дом благодаря государственной поддержке. Преподаватель начальных классов с почти 10-летним стажем Анастасия Кондра купила квартиру в Ленинском округе по программе «Социальная ипотека».

Работать в Видновскую школу № 11 Анастасию пригласили еще на втором курсе вуза.

«Мне интересно работать с детьми, и учебную деятельность я наполняю всевозможными мероприятиями и событиями», — поделилась педагог.

В Московской области у Анастасии не было собственного жилья. Решением стала программа «Социальная ипотека».

«Я уже переехала в собственную однокомнатную квартиру с прекрасным видом на речную набережную. Выбирала на вторичном рынке. Когда искала подходящий вариант, смотрела на планировку и цену, обращала внимание на этаж и наличие балкона», — подчеркнула Кондра.

По ее словам, появление своего жилья дает уверенность в завтрашнем дне и подталкивает к новым свершениям.

Программа, действующая с 2016 года, помогает с жильем учителям, медикам, ученым и другим специалистам. Условия участия и список профессий опубликованы на сайте Министерства жилищной политики Московской области.