Еще один педагог приобрел квартиру в Королеве благодаря соципотеке

Татьяна работает в школе № 10 с учениками младших классов. Ее педагогический стаж составляет 11 лет. Выбор профессии во многом определили ее мама и классный руководитель.

Татьяна Чеберякова также трудится психологом и возглавляет школьное методическое объединение учителей начальных классов. По словам педагога, больше всего ее вдохновляет общение с учениками и коллегами, а также возможность наблюдать, как дети растут, развиваются и добиваются первых успехов.

О программе поддержки, позволяющей решить жилищный вопрос, она узнала из интернета и решила подать заявку на участие. Четыре года назад семья переехала в Королев, и с тех пор у Татьяны появилась цель — обзавестись собственным жильем именно в этом городе.