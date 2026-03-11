Еще один педагог приобрел квартиру в Королеве благодаря соципотеке
Учитель начальных классов Татьяна Чеберякова после переезда в Московскую область воспользовалась региональной программой «Социальная ипотека». Педагог приобрела жилье в Королеве.
Татьяна работает в школе № 10 с учениками младших классов. Ее педагогический стаж составляет 11 лет. Выбор профессии во многом определили ее мама и классный руководитель.
Татьяна Чеберякова также трудится психологом и возглавляет школьное методическое объединение учителей начальных классов. По словам педагога, больше всего ее вдохновляет общение с учениками и коллегами, а также возможность наблюдать, как дети растут, развиваются и добиваются первых успехов.
О программе поддержки, позволяющей решить жилищный вопрос, она узнала из интернета и решила подать заявку на участие. Четыре года назад семья переехала в Королев, и с тех пор у Татьяны появилась цель — обзавестись собственным жильем именно в этом городе.
Благодаря программе удалось купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. С мужем и сыновьями уже переехали. Мы изначально хотели жить в этом районе, здесь чистый воздух, а из нашего окна вид на Лосиный остров.
Татьяна Чеберякова
Хотя дорога до школы занимает некоторое время, она воспринимает это как преимущество. По ее словам, утренняя поездка помогает учителю настроиться на рабочий день.
Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Ее запустили по инициативе губернатора региона. Благодаря этой мере поддержки приобрести собственное жилье могут врачи, педагоги, молодые ученые, специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры.
Подробный перечень специальностей, имеющих право на участие в программе, и условия получения льготной ипотеки опубликованы на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья.