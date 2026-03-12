Еще один педагог приобрел квартиру в Электростали благодаря соципотеке

В Московской области продолжается реализация программы «Социальная ипотека», позволяющая представителям ряда профессий улучшить жилищные условия. Одной из получательниц сертификата стала учитель математики в Электростали.

Кристина Никулина, преподаватель гимназии №21, посвятила педагогической деятельности более пяти лет. Желание работать с детьми возникло у нее еще в детстве. После работы в начальной школе она прошла переподготовку, чтобы стать учителем математики.

Педагог призналась, что именно взаимодействие с учениками дает ей постоянный заряд бодрости и позволяет чувствовать себя молодой.

Информацию о возможности участия в программе Кристина получила от коллег. Заручившись поддержкой близких, она собрала необходимые документы и подала заявку. Сегодня учительница уже проживает в приобретенной квартире.

«Мы жили с родителями, но теперь отметили новоселье в собственной «двушке». Купили жилье в Электростали на вторичном рынке. Мы с мужем думаем о пополнении в семье, поэтому нам было важно, чтобы комнаты в квартире были изолированными. Еще смотрели на расположение и цену. Теперь живем недалеко от школы, а в районе есть все что нужно для жизни», — отметила Кристина.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года. Инициатива губернатора направлена на поддержку медицинских работников, учителей, молодых ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров, предоставляя им возможность приобрести собственное жилье.

Ознакомиться с полным перечнем специальностей, имеющих право на участие в программе, а также с условиями получения свидетельства можно на сайте Министерства жилищной политики Московской области.