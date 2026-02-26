Еще один педагог приобрел квартиру в Домодедове благодаря соципотеке

Учитель преподает в школе № 1. Путь в профессию для Светланы начался еще в школьные годы, во время уроков самоуправления. Именно тогда она поняла, что хочет связать жизнь с преподаванием. Определяющую роль в выборе точной науки сыграл ее собственный педагог, который сумел привить ей настоящую страсть к математике.

«И до сих пор я влюблена в свою профессию. Какие бы ни возникали сложности, когда ты заходишь в класс, ты забываешь обо всем. А еще учителя всегда остаются молодыми, потому что мы работаем с прогрессивными, активными и творческими ребятами», — поделилась Светлана Мищенко.

Переехав в Подмосковье из другого региона, она не имела собственного жилья. О возможностях программы «Социальная ипотека» ей рассказали коллеги из профсоюзной организации. Воспользовавшись сертификатом, семья приобрела просторную трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Мы сразу поняли, что она наша, как только первый раз ее увидели. Много вариантов пересмотрели, но зашли в эту квартиру и поняли, что надо брать именно ее. Здесь очень хорошая атмосфера, а еще она находится в хорошем районе. Рядом много магазинов и отличная транспортная доступность», — рассказала Светлана о долгожданном приобретении.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Инициатива принадлежит губернатору региона.

Участниками программы могут стать медицинские работники, учителя, молодые ученые, а также специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

На сайте Министерства жилищной политики Московской области размещены подробные условия получения льготной ипотеки.