Еще один педагог из Воскресенска получил квартиру

Учитель с почти 40-летним стажем Наталья Грачева встала в очередь за квартирой еще в 1991 году. Перед наступающим Новым годом ее мечту исполнили в рамках поддержки специалистов в Воскресенске.

Поздравить Наталью Борисовну с новосельем и вручить ключи от «новогоднего чуда» приехал лично глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Она получила квартиру со свежим ремонтом в современном жилом комплексе.

«В этом году мы уже выдали 10 квартир, будем продолжать дальше, у нас сильная команда. Много лет вопрос не двигался, но за последние три года, сколько квартир мы выдали? 15 и 10 в этом году», — сказал Алексей Малкин.

Наталья в ближайшее время планируют обустроиться в собственном жилье.

«Будем продолжать работу и улучшать жилищные условия жителям городского округа Воскресенск», — добавила начальник управления муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы администрации городского округа Воскресенск Юлия Ворфоломеева.